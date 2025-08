‘Prédio do Neymar’ em SC atrai agro com superesportivos e vista milionária Em um dos bairros mais nobres de Itapema, “prédio do Neymar” contará com unidades de quase 1000 m² e valores que ultrapassam os R$... ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 20h19 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h19 ) twitter

O mercado imobiliário de luxo no Litoral Norte de Santa Catarina tem atraído investidores de diversas partes do Brasil e até do exterior. Entre os grupos que mais chamam a atenção está o agronegócio: muitos empresários do setor têm direcionado seus investimentos para imóveis na região. Esse movimento se reflete no Edify One, em Itapema, conhecido como o “prédio do Neymar”. O apelido vem da parceria entre a construtora responsável e a empresa do jogador, proprietária do terreno. Cerca de 70% dos investidores do empreendimento têm ligação com o agronegócio.

Para saber mais sobre esse fenômeno no mercado imobiliário, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

