Prefeito de SC que ameaçou PM retoma terreno doado para corporação: ‘190 sou eu’ Corporação de Bela Vista do Toldo rebate decisão e afirma que terreno doado não pertencia à prefeitura ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 00h16 (Atualizado em 22/05/2025 - 00h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Dois meses após “guerra” com a Polícia Militar, o prefeito de Bela Vista do Toldo, Carlinhos Schiessl (MDB), se envolveu em uma nova polêmica com a corporação. Por meio de projeto de lei, o gestor solicitou o terreno doado para PM no final de 2024. Em nota, o comando criticou a decisão e relatou que o terreno “não pertencia à prefeitura, e sim a uma associação comunitária, com CNPJ baixado na Receita Federal desde o ano de 2008, ou seja, o terreno estava irregular há 17 anos”.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica e as declarações do prefeito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Briga na internet quase acaba em morte em Blumenau

Com BMW e ecstasy, grupo que abastecia ‘chefona do tráfico’ em SC e PR é alvo de operação

Sem CNH, motociclista ‘toca o terror’ no trânsito e quase atropela pedestre em Balneário Camboriú