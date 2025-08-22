Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Prefeitura de São José é alvo de ataque hacker que tentou desviar R$ 2,5 milhões

Grupo criminoso realizou 11 tentativas de ordens de pagamento usando dados de servidores municipais obtidos de maneira ilícita; prejuízo...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O Ministério Público de Santa Catarina cumpriu três mandados de busca e apreensão em uma operação que investiga um ataque hacker que tentou desviar R$ 2,5 milhões da Prefeitura de São José. A operação ocorreu na manhã desta quinta-feira (21). Uma pessoa foi presa.

Saiba mais sobre essa operação e suas implicações no site do nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.