Prepare-se para o 'Enem dos Concursos': Dicas Essenciais para o Dia da Prova As provas do CNU (Concurso Nacional Unificado), conhecido como 'Enem dos Concursos', ocorrem neste domingo (18) em 228 cidades, incluindo... ND Mais|Do R7 17/08/2024 - 10h06 (Atualizado em 17/08/2024 - 10h06 ) ‌



As provas do CNU (Concurso Nacional Unificado), conhecido como 'Enem dos Concursos', ocorrem neste domingo (18) em 228 cidades, incluindo oito municípios catarinenses. O ND Mais listou o que pode e o que não pode no dia de aplicação do exame.

