Prepare-se para uma Noite de Rock Autoral em Floripa! Noite para sacolejar na “crocância” do multiverso sonoro autoral da terceira edição do projeto “Bugio Rocks”, no Centro-Leste. Cole... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 12h31 (Atualizado em 22/08/2024 - 12h31 ) ‌



Noite para sacolejar na “crocância” do multiverso sonoro autoral da terceira edição do projeto “Bugio Rocks”, no Centro-Leste. Cole nesta quinta-feira, a partir das 21h, no Bugio Centro para conferir os shows de duas das mais “cremosas” bandas de rock autoral de Floripa: Jandaia e Akanoá.

