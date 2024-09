Previsão do tempo: calor continua em Joinville No mês que marca o fim do inverno e o início da primavera, o frio dá lugar ao clima quente e seco ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 09h11 (Atualizado em 09/09/2024 - 09h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O tempo firme com sol e temperatura agradável agradou os joinvilenses no fim de semana. Mas será que o tempo segue assim em Joinville e região nos próximos dias? A previsão mostra que sim e as temperaturas podem, inclusive, ficar ainda mais altas nesta semana.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Agricultura no Brasil é tema de evento no MT

• Sol continua ou vem a chuva? Confira a previsão do tempo em Joinville nesta semana

• Qual partido tem mais candidatos a prefeito e a vereador em Santa Catarina