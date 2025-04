Primeira temperatura negativa do ano é registrada na capital do frio, em SC Além da temperatura negativa, foi registrada geada; frio é causado por massa de ar seco que passa pelo sul do Brasil ND Mais|Do R7 06/04/2025 - 00h45 (Atualizado em 06/04/2025 - 00h45 ) twitter

A Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) divulgou, neste sábado (5), que Urupema, cidade da Serra Catarinense, registrou a primeira temperatura negativa do Brasil no ano.

