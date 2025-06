‘Príncipe do Gelo’: arqueólogos descobrem criança enterrada há 1.350 anos com artigos luxuosos Corpo do Príncipe do Gelo estava preservado no Sul da Alemanha, em uma câmera funerária de pedra, junto com uma série de objetos valiosos... ND Mais|Do R7 08/06/2025 - 16h56 (Atualizado em 08/06/2025 - 16h56 ) twitter

Os arqueólogos do BLfD (Escritório Estadual de Preservação de Monumentos da Baviera) revelaram uma descoberta raríssima no Sul da Alemanha. Eles encontraram os restos mortais de um menino de aproximadamente um ano e meio, enterrado há 1.350 anos. Ele foi apelidado de “Príncipe do Gelo”. A escavação foi realizada em 2021, nas proximidades da cidade de Mattsies. O corpo do Príncipe do Gelo, que viveu entre os anos 670 e 680 d.C., foi encontrado e estava preservado em uma câmera funerária de pedra, junto com uma série de objetos valiosos que indicam seu alto status social.

