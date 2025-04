Prints revelam assédio de professor a alunas com relatos de sexo e toques Homem é acusado de ficar “de olho” nas partes íntimas das alunas ND Mais|Do R7 28/04/2025 - 04h40 (Atualizado em 28/04/2025 - 04h40 ) twitter

Uma aluna de 15 anos de uma escola pública do Gama, no Distrito Federal, denunciou à polícia ter sido vítima de assédio por parte do professor de inglês durante as aulas. Como prova, a adolescente apresentou à polícia mensagens (prints) que enviou ao pai. A menina contou que o comportamento do professor a deixava desconfortável e com medo, como por exemplo sorrisos e olhares maliciosos direcionados por ele. Ela também afirmou que o professor chegou a tocar seu braço, o que a assustou.

