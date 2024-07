Prisões Revelam Mistério em Caso de Assassinato de Raquel Cattani O ex-marido e o ex-cunhado de Raquel Cattani — filha do deputado estadual do Mato Grosso Gilberto Cattani (PL) — foram presos na noite... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 14h44 (Atualizado em 25/07/2024 - 14h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O ex-marido e o ex-cunhado de Raquel Cattani — filha do deputado estadual do Mato Grosso Gilberto Cattani (PL) — foram presos na noite desta quarta-feira (24), suspeitos da morte da empresária, assassinada com 34 facadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Caso Raquel Cattani: ex-marido e ex-cunhado de vítima são presos por suspeita de assassinato

• Universidade Federal nega que houve audiência pública para construção de novo campus em SC

• ‘Batalhadora’: coletora de recicláveis é assassinada brutalmente em Três Barras