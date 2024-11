Produção de caminhões no Brasil apresenta crescimento e atinge novos patamares Produção de caminhões no Brasil apresenta crescimento e atinge novos patamares ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 18h31 (Atualizado em 11/11/2024 - 18h31 ) twitter

Produção de caminhões no Brasil

Os caminhões são mais do que veículos: eles são a espinha dorsal do comércio e da logística. O som dos motores e o movimento das rodas estão se intensificando nas fábricas brasileiras e nas estradas. Isso porque a produção de caminhões no Brasil está em alta em 2024, conforme informações da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea>.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante!

