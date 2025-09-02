Professora de escola cívico-militar em SC é investigada por suposto envolvimento com alunos Em nota, instituição de Araranguá frisou que informações preliminares apontam que conduta foi realizada fora do ambiente escolar e... ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 01h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 01h57 ) twitter

Uma professora de uma escola cívico-militar de Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, foi afastada das funções por suspeita de envolvimento com alunos. O caso está sob apuração, desde a última semana, pela Dpcami (Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso) e pela CRE (Coordenadoria Regional de Educação).

Para mais detalhes sobre essa investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

