Professora de escola cívico-militar em SC é investigada por suposto envolvimento com alunos
Em nota, instituição de Araranguá frisou que informações preliminares apontam que conduta foi realizada fora do ambiente escolar e...
Uma professora de uma escola cívico-militar de Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, foi afastada das funções por suspeita de envolvimento com alunos. O caso está sob apuração, desde a última semana, pela Dpcami (Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso) e pela CRE (Coordenadoria Regional de Educação).
Uma professora de uma escola cívico-militar de Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, foi afastada das funções por suspeita de envolvimento com alunos. O caso está sob apuração, desde a última semana, pela Dpcami (Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso) e pela CRE (Coordenadoria Regional de Educação).
Para mais detalhes sobre essa investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre essa investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: