Projeto busca reduzir tempo de diagnóstico do câncer no SUS para até 7 dias em SC

Enquanto o governo federal lança o Super Centro de Diagnóstico do Câncer, Joinville destaca-se com um projeto que promete agilizar o diagnóstico. O IDR (Instituto Dahmer Rocha) quer reduzir de 30 para até sete dias o tempo entre a suspeita e a confirmação do câncer no SUS, usando tecnologia. A lei garante o diagnóstico do câncer em até 30 dias. O IDR quer reduzir esse prazo com exames ambulatoriais, protocolos otimizados e inteligência artificial.

