Projeto “São José, 275 anos” celebra a história da cidade e propõe pensar o futuro No dia 19 de março, São José comemora 275 anos de história. Como parte das celebrações, o Grupo ND desenvolve um grande projeto de... ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 20h46 (Atualizado em 10/03/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de São José é considerada o quarto município mais populoso de Santa Catarina e nos últimos 12 anos, registrou um aumento de 28,83% em habitantes, segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com uma economia diversificada e baseada em serviços, comércio e indústria, São José é considerada a Quinta Economia do Estado e se destaca em seu constante crescimento.

Para saber mais sobre as celebrações e eventos que marcam essa importante data, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Condenado a 51 anos no Pará, foragido é preso em SC e ajuda polícia a encontrar comparsa

Tchau, calor? Temperaturas não devem passar de 26°C com chegada de frente fria a SC

Elon Musk denuncia ciberataque massivo ao X nesta segunda: ‘Ação de um país ou grupo poderoso’