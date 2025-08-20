Projetos transformam antiga rodoviária de Florianópolis em centro cultural e gastronômico Arquitetos desenvolvem projetos que transformam antiga rodoviária de Florianópolis em espaço para oferecer um mix de usos, com restaurantes... ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h58 ) twitter

Um grupo de arquitetos idealizou três projetos para a antiga rodoviária de Florianópolis, caso a demolição não vá adiante. Para eles, a edificação dos anos 1950 tem valor histórico e cultural. Além disso, o IAB/SC (Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Santa Catarina) solicitou o tombamento do prédio nas esferas municipal, estadual e federal.

Consulte no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre as propostas de revitalização que podem transformar a antiga rodoviária em um vibrante centro cultural e gastronômico!

