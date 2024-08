Proposta Inovadora: Hospital Exclusivo para Cirurgias em Criciúma A saúde esteve em pauta na primeira entrevista da série com os candidatos a prefeito de Criciúma no Balanço Geral da NDTV Record.... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 22h53 (Atualizado em 19/08/2024 - 22h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A saúde esteve em pauta na primeira entrevista da série com os candidatos a prefeito de Criciúma no Balanço Geral da NDTV Record. Júlio Kaminski, do Progressistas, falou sobre a proposta de criar um hospital municipal direcionado à realização de cirurgias eletivas de baixa complexidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Júlio Kaminski quer criar hospital exclusivo para cirurgias de baixa complexidade em Criciúma

• Com capa inusitada, documentário sobre o tenista Guga tem data de estreia definida

• Padrasto é preso por estuprar a enteada de 11 anos na Grande Florianópolis