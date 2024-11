Propostas para concessão do Aeroporto de Jaguaruna são recebidas pelo Governo de SC Propostas para concessão do Aeroporto de Jaguaruna são recebidas pelo Governo de SC ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 20h08 (Atualizado em 25/11/2024 - 20h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aeroporto de Jaguaruna

O processo de concessão do Aeroporto de Jaguaruna, no Sul de Santa Catarina, atraiu propostas de empresas interessadas em explorar, manter e expandir o terminal pelos próximos 30 anos. Os envelopes foram entregues nesta segunda-feira (25), na sede da B3, em São Paulo, já a abertura das propostas está marcada para quinta-feira (28), às 10h, no mesmo local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este importante projeto para o desenvolvimento do Aeroporto de Jaguaruna.

Leia Mais em ND Mais:

Tentativa de homicídio e aborto: padrasto e cúmplice são condenados em SC

Criança de 10 anos é atropelada em rodovia de Florianópolis; ela estava acompanhada

Presidente da Câmara critica Carrefour por suspender compra de carne brasileira; ‘Exagerado’