Quais as novas regras de cancelamento de plano de saúde por inadimplência? Especialista explica Nova medida da ANS vale para contratos firmados desde 1º de janeiro de 1999, com notificação prévia ao beneficiário; especialistas... ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 10/02/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Desde o dia 1° de fevereiro, a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) implementou uma nova regra para cancelamentos de planos de saúde por falta de pagamento. Anteriormente, o cancelamento ocorria após 60 dias de inadimplência contínua.

Saiba mais sobre as mudanças e como elas podem impactar você, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Tia denuncia sobrinho suspeito de furtar e desviar produtos de empresa onde trabalhava em SC

Balneário Camboriú tem autorização inédita para embarque e desembarque em cruzeiros

Avaí tem a melhor defesa entre os 60 clubes das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro