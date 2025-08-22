Logo R7.com
Qual a cidade de Santa Catarina onde mais se lucra com aluguel residencial

Taxa de rentabilidade é calculada com base na razão entre o preço de venda e o valor do aluguel de um imóvel

ND Mais|Do R7

Santa Catarina registrou o maior ganho populacional do país em 12 anos, número acompanhado por um aumento na procura por moradia. A cidade onde o locador mais lucra com o aluguel de casas e apartamentos residenciais foi divulgada pelo índice FipeZap+, em 14 de agosto.

Para saber mais sobre os detalhes dessa pesquisa e como isso impacta o mercado imobiliário, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

