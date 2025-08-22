Qual a cidade de Santa Catarina onde mais se lucra com aluguel residencial Taxa de rentabilidade é calculada com base na razão entre o preço de venda e o valor do aluguel de um imóvel ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Santa Catarina registrou o maior ganho populacional do país em 12 anos, número acompanhado por um aumento na procura por moradia. A cidade onde o locador mais lucra com o aluguel de casas e apartamentos residenciais foi divulgada pelo índice FipeZap+, em 14 de agosto.

Para saber mais sobre os detalhes dessa pesquisa e como isso impacta o mercado imobiliário, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Maior sambaqui do mundo fica em SC e guarda mistérios de povos ancestrais

Torre em SC poderá ser maior que Estátua da Liberdade e Big Ben juntos

FOTOS: ‘Megaparque’ de R$ 18 milhões será construído em cidade do Norte de SC