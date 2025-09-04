Quando a pipa vira tragédia: criança com 70% do corpo queimado escancara perigo em Itajaí Nos últimos meses, o uso de cerol em pipas reacendeu debates sobre legislações e perigos que advêm da prática ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 06h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 06h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A imagem de uma pipa no céu é frequentemente associada à infância e à diversão. Para a família de Fernando, o significado é outro: aos 8 anos de idade, o menino foi eletrocutado por um cabo de energia elétrica que caiu na rua onde morava, no bairro São Vicente, em Itajaí.

Saiba mais sobre essa história impactante e os riscos associados à soltura de pipas em áreas urbanas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Homem que invadiu casa da irmã e matou cunhado no quarto com 14 facadas é condenado em SC

Psicólogo é condenado a 21 anos por abusar de menino em consultório em SC

Motorista sem CNH que arrastou motociclista e fugiu é identificado em SC: ‘Não vi’