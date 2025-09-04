Quando a pipa vira tragédia: criança com 70% do corpo queimado escancara perigo em Itajaí
Nos últimos meses, o uso de cerol em pipas reacendeu debates sobre legislações e perigos que advêm da prática
A imagem de uma pipa no céu é frequentemente associada à infância e à diversão. Para a família de Fernando, o significado é outro: aos 8 anos de idade, o menino foi eletrocutado por um cabo de energia elétrica que caiu na rua onde morava, no bairro São Vicente, em Itajaí.
Saiba mais sobre essa história impactante e os riscos associados à soltura de pipas em áreas urbanas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
