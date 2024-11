Quando sai o resultado oficial do Enem? Confira data do gabarito e das notas individuais Quando sai o resultado oficial do Enem? Confira data do gabarito e das notas individuais ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 05h08 (Atualizado em 04/11/2024 - 05h08 ) twitter

Resultado do Enem

O resultado oficial do Enem com as notas individuais dos participantes será divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) no dia 13 de janeiro de 2025. O primeiro dia de provas ocorreu neste domingo (3) em todo o país.

