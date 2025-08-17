Quando será entregue? ‘Shopping a céu aberto’ de Joinville avança na primeira etapa da obra
Com uma área total de 54 mil m², sendo 30 mil m² de área bruta locável, o complexo terá cerca de 80 lojas em Joinville
O novo “shopping a céu aberto” de Joinville, no Norte de Santa Catarina, avança na construção da primeira etapa, prevista para ser concluída ainda em 2025. Nesta fase inicial, está sendo erguida a área da loja âncora Komprão Koch Atacadista, que terá mais de 11 mil metros quadrados de área construída, incluindo loja, mezanino, docas e estacionamento coberto.
Para mais detalhes sobre o progresso dessa obra e suas implicações para a cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
