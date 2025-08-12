‘Que brincadeira é essa?’: Jorginho Mello critica pedido de afastamento de deputados de SC
Governador de Santa Catarina também reagiu à polêmica envolvendo a deputada Julia Zanatta, que levou a filha de quatro meses para a...
Jorginho Mello (PL), governador de Santa Catarina, criticou o pedido de afastamento dos deputados catarinenses por quebra de decoro parlamentar. O político afirmou, em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (11), que a medida é “comum em regimes autoritários”. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou processos contra 14 deputados federais à Corregedoria Parlamentar. Na lista, estão Júlia Zanatta (PL), Zé Trovão (PL) e Caroline de Toni (PL), todos eleitos por Santa Catarina.
