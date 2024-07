Queda na Produção de Maracujá em Santa Catarina: Entenda os Motivos A safra 2023/2024 do maracujá encerrou em Santa Catarina com estimativa de produção de 45 mil toneladas, uma queda de 35% em relação... ND Mais|Do R7 24/07/2024 - 19h13 (Atualizado em 24/07/2024 - 19h13 ) ‌



A safra 2023/2024 do maracujá encerrou em Santa Catarina com estimativa de produção de 45 mil toneladas, uma queda de 35% em relação ao ano anterior. A média da produtividade dos pomares ficou entre 20 a 25 toneladas por hectare, enquanto na safra anterior chegou a 35 t/ha. Esse levantamento foi realizado pela Epagri junto a atacadistas no Sul do estado, onde se concentra a produção da fruta em SC.

