Quem é a catarinense que ficou no Top 5 do Miss Grand Brasil 2025? Natural de Blumenau, Thaís Bonatti carrega o título de Miss Santa Catarina e já brilhou como rainha da 39ª Oktoberfest ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 08/07/2025 - 06h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A modelo Thaís de Souza Bonatti, de Blumenau, garantiu destaque nacional ao conquistar o quarto lugar no Miss Grand Brasil 2025, realizado na noite deste domingo (6). Eleita Miss Grand Santa Catarina em janeiro, a modelo representou o estado na disputa e ficou entre as cinco melhores do país.

Para saber mais sobre a trajetória e conquistas de Thaís Bonatti, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Temporada de baleias-francas em SC já tem 27 avistamentos; reencontro raro é registrado

‘Perdi um pedaço da perna’, diz policial atacado por ex em SC

Rota do Antigomobilismo: SC transforma carros antigos em estrelas de novo circuito turístico