Quem é a mulher que matou o marido e escondeu o corpo no freezer em SC
A mulher que matou o marido e escondeu o corpo no freezer diz ter tido medo de não sobreviver. Ela foi condenada depois de dois dias...
A mulher que matou o marido e escondeu o corpo no freezer foi condenada a 20 anos e 24 dias de prisão em regime inicial fechado. O crime aconteceu em novembro de 2022, em Lacerdópolis, no Oeste de Santa Catarina.
