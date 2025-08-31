Quem é a mulher que matou o marido e escondeu o corpo no freezer em SC A mulher que matou o marido e escondeu o corpo no freezer diz ter tido medo de não sobreviver. Ela foi condenada depois de dois dias... ND Mais|Do R7 31/08/2025 - 03h56 (Atualizado em 31/08/2025 - 03h56 ) twitter

A mulher que matou o marido e escondeu o corpo no freezer foi condenada a 20 anos e 24 dias de prisão em regime inicial fechado. O crime aconteceu em novembro de 2022, em Lacerdópolis, no Oeste de Santa Catarina.

Saiba mais sobre este caso chocante e os detalhes do julgamento no nosso parceiro ND Mais.

