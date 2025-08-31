Logo R7.com
Quem é a mulher que matou o marido e escondeu o corpo no freezer em SC

A mulher que matou o marido e escondeu o corpo no freezer diz ter tido medo de não sobreviver. Ela foi condenada depois de dois dias...

ND Mais|Do R7

A mulher que matou o marido e escondeu o corpo no freezer foi condenada a 20 anos e 24 dias de prisão em regime inicial fechado. O crime aconteceu em novembro de 2022, em Lacerdópolis, no Oeste de Santa Catarina.

