Quem é Fernando Sarney, nomeado interventor da CBF após saída de Ednaldo Rodrigues Fernando Sarney assume a posição na CBF após afastamento de Ednaldo por suspeita de falsificação em acordo que garantiu sua permanência... ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 07h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 07h24 ) twitter

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) passou por uma grande mudança nesta quinta-feira (15). O presidente Ednaldo Rodrigues foi afastado do cargo por uma decisão da Justiça. No lugar dele, o vice-presidente Fernando Sarney foi nomeado como interventor e será o responsável por organizar novas eleições.

