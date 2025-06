Quem é Maria Amélia, criança que deve receber bens da campanha Ame Jonatas? Maria Amélia necessita de um tratamento que as sessões de fisioterapia custam mais de R$ 150 mil e possui uma doença similar a de Jonatas... ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 05h15 (Atualizado em 25/06/2025 - 05h15 ) twitter

Parte dos bens da campanha Ame Jonatas devem ser doados para uma criança de Santa Catarina. A indicação da decisão judicial é que vá para a pequena Maria Amélia, de 3 anos. Ela é de Araquari, no Norte do estado, e nasceu com mielomeningocele. Quem conta a história de Maria Amélia para o Brasil é sua mãe, Bruna Gisele Neves. Ela tem se dedicado a trabalhar para cuidar de Maria e promover ações e campanhas de captação de recursos para o tratamento da menina.

