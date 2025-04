Quem é o casal que estava no caminhão-tanque que tombou no Morro dos Cavalos, em Palhoça Motorista e acompanhante tiveram queimaduras graves durante o acidente que destruiu carros, bloqueou a BR-101 e deixou mais três feridos... ND Mais|Do R7 09/04/2025 - 01h25 (Atualizado em 09/04/2025 - 01h25 ) twitter

O motorista do caminhão-tanque, que tombou no Morro dos Cavalos, em Palhoça, e a companheira dele, que também estava no veículo, seguem internados no Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis. O casal teve os corpos queimados durante o acidente na BR-101, que provocou a destruição de outros 27 veículos e deixou mais três pessoas feridas no domingo (6).

Para mais detalhes sobre este trágico acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

