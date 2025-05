Quem é Yamandu Costa, músico acusado de violência física, sexual e psicológica contra fã Fã afirma ter sido abusada sexualmente em Paris e em Lisboa após ter sido dopada; músico brasileiro nega as acusações ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 05h23 (Atualizado em 16/05/2025 - 05h23 ) twitter

O músico Yamandu Costa, de 45 anos, está sendo investigado por suspeita de violência física, sexual e psicológica contra uma fã com quem teria mantido um relacionamento de três meses. Em nota oficial, o artista negou as acusações e afirmou se solidarizar com mulheres vítimas de abusos. A denúncia foi registrada pela polícia de Barcelona, na Espanha. A fã afirma ter sido abusada sexualmente em Paris e em Lisboa após ter sido dopada, segundo as informações prestadas às autoridades espanholas.

