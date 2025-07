Quem era a professora que morreu em grave acidente na SC-283; ‘Nossa doce Mariana’ O grave acidente tirou a vida de uma mulher de 37 anos, em Guatambu, no Oeste do estado; a professora não resistiu aos ferimentos e... ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 20h37 ) twitter

Foi identificada como Mariana Furini, de 37 anos, a mulher que morreu em um grave acidente na SC-283, em Guatambu, no Oeste de Santa Catarina. A colisão frontal aconteceu por volta das 17h de terça-feira (8). Natural de Nonoai, no Rio Grande do Sul, Mariana era professora de contabilidade de custos em uma faculdade de Palmitos, também na região Oeste catarinense. Segundo a funerária responsável, o velório e a despedida ocorrerão na capela Mortuária Milani, na cidade natal da vítima.

