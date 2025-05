Quem era Gotinha, segurança de TH da Maré, morto pelo Bope em operação no Rio de Janeiro Daniel Falcão dos Santos, o Gotinha, era um dos principais homens da confiança do chefe do tráfico no Complexo da Maré; ambos morreram... ND Mais|Do R7 14/05/2025 - 07h06 (Atualizado em 14/05/2025 - 07h06 ) twitter

Daniel Falcão dos Santos, mais conhecido como “Gotinha da Maré”, foi identificado como um dos mortos na operação do Bope (Batalhão de Operações Especiais) no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (13). Segundo a polícia, ele era um dos seguranças mais próximos de Thiago da Silva Folly, o “TH da Maré”, chefe do tráfico de drogas na região, que também foi morto.

Para saber mais sobre a história de Gotinha e os detalhes da operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

