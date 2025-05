Quem era Luiz Dorini, renomado cabeleireiro de SC que morreu aos 43 anos Profissional talentoso e sensível, Luiz Dorini marcou gerações com sua arte; o cabeleireiro morreu nessa semana em Joaçaba, no Meio... ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 21h16 (Atualizado em 29/05/2025 - 21h16 ) twitter

Criativo, apaixonado e dono de um talento raro, Luiz Dorini era muito mais que um cabeleireiro para os amigos e clientes. Visagista e colorista com reconhecimento nacional e internacional, ele transformava cada corte de cabelo, cada coloração, em uma forma de arte. Dorini morreu na última segunda-feira (29), aos 43 anos, após mais de uma semana internado na UTI do Hospital Universitário Santa Terezinha, em Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Ele não resistiu a complicações de saúde.

