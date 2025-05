‘Quem manda é ele’: Senadora rebate Virginia após tentativa de encerrar sessão Influenciadora foi corrigida por senadora após sugerir o fim da sessão durante seu depoimento na CPI das Bets ND Mais|Do R7 14/05/2025 - 05h05 (Atualizado em 14/05/2025 - 05h05 ) twitter

O depoimento de Virginia Fonseca na CPI das Bets, nesta terça-feira (13), teve momentos leves, mas também de tensão. Um dos destaques foi quando a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) respondeu a influenciadora, após ela tentar encerrar a sessão antes da hora. Tudo começou quando Soraya pediu para exibir um vídeo antigo em que Virginia aparece dizendo que estava “viciada em jogar” e que “nunca mais conseguiu sair” das apostas online.

