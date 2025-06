Quem são os ‘Pais Conservadores’ e o que buscam em escolas de Florianópolis Coletivo, que nasceu no Norte da Ilha, busca "auxiliar pais" e deseja a militarização de escola no bairro Rio Vermelho ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 27/06/2025 - 18h57 ) twitter

Com objetivo de propagar ideais conservadores e auxiliar pais de alunos no Norte da Ilha, o grupo Pais Conservadores Floripa existe há três anos, agindo, principalmente, no bairro Rio Vermelho. O coletivo foi fundado pela esposa e por Manoel Abílio Pacífico, de 38 anos. Ele é acusado de agredir um professor da escola E.E.B. De Muquém, na quarta-feira (25), porque o filho dele teria sido assediado pelo docente.

Para entender melhor a atuação desse grupo e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

