‘Quero engravidá-la de novo’: vazam mensagens de Elon Musk à mãe do seu 13º filho Mensagens privadas vazadas revelam flertes entre o bilionário e Ashley St. Clair, que alega ser mãe de seu mais novo filho ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 25/02/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mensagens privadas entre Elon Musk e Ashley St. Clair, de 26 anos, que afirma ser mãe do 13º filho do bilionário, foram divulgadas publicamente. St. Clair, anunciou na semana passada que deu à luz secretamente há cinco meses e entrou com uma ação judicial pedindo custódia total da criança e um teste de paternidade.

Para saber mais sobre essa polêmica e as revelações surpreendentes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Povo paga o cartão

Pix por aproximação e roubo de celular: saiba como evitar prejuízos no carnaval

Restaurante de Coqueiros promove programação especial de carnaval para as crianças