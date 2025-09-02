QUIZ: Quanto você realmente conhece Blumenau? Descubra curiosidades da cidade que vão muito além da Oktoberfest e teste seu conhecimento sobre a história, cultura e tradições ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 19h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 19h57 ) twitter

Blumenau é uma cidade cheia de histórias interessantes, desde a chegada dos primeiros imigrantes alemães até curiosidades pouco conhecidas do cotidiano da cidade. Sabia, por exemplo, que a fundação da cidade tem duas datas possíveis ou que a maior cuca do Brasil é do município?

Teste seus conhecimentos e descubra mais sobre Blumenau! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

