RECORD é líder de audiência com clássico entre Corinthians x Santos A transmissão da partida fez a emissora atingir 17,7 pontos de média, contra 16,1 da segunda colocada; o pico alcançou 19,7 ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 13/02/2025 - 20h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A RECORD foi líder absoluta de audiência nesta quarta-feira (12) em São Paulo com a transmissão do clássico alvinegro do Paulistão entre Corinthians e Santos.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida e os números impressionantes de audiência, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Filho de Elon Musk manda Trump ‘calar a boca’ e diz que ele ‘não é o presidente’

Problemas em aparelhos de ar-condicionado em escolas de Blumenau preocupam pais durante calor

Bombeiros salvam 2 homens de naufrágio em Praia de Navegantes; barco estava quase submerso