RECORD é líder isolada de audiência com a transmissão de Palmeiras x São Paulo RECORD registra pico de 15 pontos, fica à frente da segunda colocada, por quase dois pontos, e atinge mais que o dobro da terceira ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 17/02/2025 - 20h07 )

O jogador Estêvão, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador do São Paulo FC, durante partida válida pela fase de grupos, do Campeonato Paulista, Série A1, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Choque-Rei terminou sem gols, mas a RECORD novamente venceu de goleada as concorrentes e garantiu o primeiro lugar isolado exibindo jogo do Paulistão Sicredi 2025 neste domingo (16). O duelo entre Palmeiras e São Paulo foi válido pela 10ª rodada do torneio estadual.

