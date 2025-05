Redes sociais de ‘Gotinha da Maré’ seguem ativas após morte por tiro de fuzil em operação Conta de Gotinha da Maré mantém atualizações e homenagens mesmo após sua morte ND Mais|Do R7 18/05/2025 - 05h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 05h03 ) twitter

Daniel Falcão dos Santos, conhecido como “Gotinha da Maré”, segue com as redes sociais ativas. O traficante foi morto com um tiro de fuzil na cabeça durante uma operação do Bope (Batalhão de Operações Especiais) no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, na última terça-feira (13).

Para mais detalhes sobre a situação e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

