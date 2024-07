Reforços a Caminho: JEC se Prepara para a Copa Santa Catarina Com a estreia na Copa Santa Catarina já definida, o JEC começou a anunciar os reforços no elenco para a disputa da competição. O Tricolor... ND Mais|Do R7 27/07/2024 - 09h13 (Atualizado em 27/07/2024 - 09h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com a estreia na Copa Santa Catarina já definida, o JEC começou a anunciar os reforços no elenco para a disputa da competição. O Tricolor encara o Concórdia no dia 8 de setembro, na Arena Joinville, e as duas primeiras contratações oficializadas pelo clube são do goleiro Rodrigo Bazílio e do lateral-direito Rhuan Rodrigues.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Grêmio x Vasco: confira as mudanças no trânsito e o acesso das torcidas em Chapecó

• JEC anuncia contratação de goleiro e lateral para a disputa da Copa Santa Catarina

• Tchau, sol: frente fria traz de volta chuvas em SC no fim de semana