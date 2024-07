ND Mais |Do R7

Reforma tributária: mudanças significativas na cobrança de impostos no Brasil A reforma tributária, que ainda está em fase de regulamentação, trará mudanças importantes na cobrança de impostos no Brasil. O texto...

‌



A+

A-

A reforma tributária, que ainda está em fase de regulamentação, trará mudanças importantes na cobrança de impostos no Brasil. O texto, aprovado nessa quarta-feira (10), apresenta uma série de bens e serviços essenciais com alíquota zero.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• STJ nega liberdade a advogado e pré-candidato preso por ligação com facção criminosa de SC

• Carnes, remédios e ‘cashback’: o que muda se a reforma tributária for aprovada?

• Jovem é baleado a caminho do trabalho no Sul de SC; ‘sem olhar para trás’