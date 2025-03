Rei do Ovo, dono da maior produtora do Brasil, quer comprar empresa dos EUA por R$ 1 bilhão Conhecido como Rei do Ovo, o empresário Ricardo Faria é dono da Granja Faria, empresa que tem sede em Lauro Müller, no Sul de Santa... ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 14h46 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h46 ) twitter

Ricardo Faria, conhecido como Rei do Ovo por ser dono da maior produtora do Brasil, a Granja Faria, que tem sede em Lauro Müller, no Sul de Santa Catarina, deve comprar uma empresa nos Estados Unidos por cerca de US$ 1 bilhão com apoio do BTG Pactual. A informação é do Brazil Journal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa transação bilionária!

