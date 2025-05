‘Reinício total’: Trump celebra acordo comercial entre EUA e China; veja novas tarifas Acordo entre EUA e China prevê trégua temporária na guerra comercial entre as duas nações, que se acirrou com o "tarifaço" de Donald... ND Mais|Do R7 12/05/2025 - 21h06 (Atualizado em 12/05/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Estados Unidos e China anunciaram um acordo para reduzir as tarifas recíprocas nesta segunda-feira (12). Após intensas negociações em Genebra, na Suíça, os dois países concordaram com uma trégua na guerra comercial. “Ótima reunião hoje com a China, na Suíça. Muitas coisas discutidas, muito acordado. Um reinício total negociado de maneira amigável, mas construtiva. Queremos ver, pelo bem da China e dos Estados Unidos, uma abertura da China para os negócios americanos. Grande progresso feito!”, celebrou o presidente estadunidense Donald Trump nas redes sociais.

Para mais detalhes sobre este importante acordo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Cidade de SC recebe assistência humanitária após tornado devastador

Qual evento de negócios levou prefeito de Itajaí a viajar para Nova York

Turismo em Criciúma: o que fazer de graça na cidade?