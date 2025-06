Relatório da CPI das Bets será apresentado sob pressão por prorrogação Senadora Soraya Thronicke irá apresentar, nesta terça-feira (10), o relatório da CPI das Bets ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 10/06/2025 - 09h16 ) twitter

Nesta terça-feira (10), a senadora Soraya Thronicke (Podemos-RS) irá entregar o relatório da CPI das Bets após dificuldades em ouvir testemunhas e investigados. Durante os trabalhos ao longo dos últimos meses, a relatora reclamou da ausência de parlamentares membros da comissão, o que impediu a votação de requerimentos propostos, inclusive pela própria senadora.

Para saber mais sobre as implicações e detalhes do relatório, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

