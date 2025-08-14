Logo R7.com
Renato Cariani e Julio Balestrin participam de evento fitness em SC

Cariani e Balestrin são considerados estrelas no mundo do fisiculturismo

ND Mais

ND Mais|Do R7

Duas celebridades do mundo fitness estarão no Litoral Norte catarinense para o maior campeonato amador de fisiculturismo do Brasil. Renato Cariani e Julio Balestrin farão parte do Sardinha Classic, que ocorrerá em Camboriú em 6 de setembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse grande evento!

