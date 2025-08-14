Renato Cariani e Julio Balestrin participam de evento fitness em SC Cariani e Balestrin são considerados estrelas no mundo do fisiculturismo ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 04h17 (Atualizado em 14/08/2025 - 04h17 ) twitter

Duas celebridades do mundo fitness estarão no Litoral Norte catarinense para o maior campeonato amador de fisiculturismo do Brasil. Renato Cariani e Julio Balestrin farão parte do Sardinha Classic, que ocorrerá em Camboriú em 6 de setembro.

