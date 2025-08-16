Resgate de mais de 220 cães em canil clandestino de Joinville resulta em ação; relembre o caso
Nesta quinta-feira (14), o MPSC informou que entrou com uma ação que pede mais de R$ 715 mil em indenização
Um canil clandestino com mais de 220 cachorros chocou moradores de Joinville e região. O caso veio à tona em março de 2024 quando uma denúncia motivou o resgate dos animais e a prisão de duas pessoas em uma fiscalização do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) e da Polícia Civil de Santa Catarina.
Para saber mais sobre essa história impactante e as ações que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
