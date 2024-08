Resgate Emocionante: Sapo Cururu Salvo de Crueldade em SC A Fujama (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente), no Norte catarinense, atendeu nesta terça-feira (20) uma fêmea de sapo-cururu que... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 12h53 (Atualizado em 21/08/2024 - 12h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Fujama (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente), no Norte catarinense, atendeu nesta terça-feira (20) uma fêmea de sapo-cururu que foi levada ao local com a boca colada. “A maldade do ser humano, de novo alguém colou a boca do sapo”, desabafou o biólogo Christian Raboch Lempek em um vídeo, após prestar auxílio ao animal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• UFSC aparece no top 5 de melhores federais do Brasil em ranking internacional; veja lista

• VÍDEO: Sapo é resgatado com a boca colada em novo caso de crueldade em SC

• Destino SC de Inverno e Studio Z promovem voo de balão cativo em Balneário Camboriú