Resultado da Dupla Sena de Páscoa de hoje, 19/04: confira os números sorteados Concurso 2797 conta com prêmio de R$ 50 milhões; confira o resultado da Dupla Sena de Páscoa hoje ND Mais|Do R7 20/04/2025 - 09h05 (Atualizado em 20/04/2025 - 09h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O resultado da Dupla Sena hoje (19) revela se houve ganhador do prêmio estimado em R$ R$ 50.266.019,35 no primeiro sorteio e dos R$ 4.822.057,03 no segundo. Apostadores de todo o Brasil aguardaram ansiosamente, sonhando com a chance de transformar suas vidas.

Para mais detalhes e para conferir todos os números sorteados, consulte no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Queda de moto deixa um morto e outro em estado grave em cidade de SC

São Joaquim decreta situação de emergência após tempestade de granizo causar prejuízos

VÍDEO: Motociclista morre em grave acidente em rua de Joinville