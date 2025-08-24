Logo R7.com
Resultado da Mega-Sena 2905 de 23/08: veja os números sorteados!

Caixa sorteia prêmio de R$ 28 milhões da Mega-Sena 2905; confira os números sorteados

ND Mais

O sorteio do concurso da Mega-Sena 2905 foi realizado, na noite deste sábado (23), com um prêmio acumulado em cerca de R$ 28 milhões. Apostadores de todo o Brasil aguardaram ansiosamente a chance de transformar suas vidas.

Para mais detalhes e para conferir se você foi um dos sortudos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

